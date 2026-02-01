onedio
2 Şubat - 8 Şubat Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Şubat - 8 Şubat haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için dolu dolu geçecek. Zira gökyüzü, Aslan Dolunayı'nın etkileriyle haftanın ilk günlerini maddi konulara odaklanarak geçireceğini söylüyor. Belki de bu, gelir ve giderlerini biraz daha dikkatle gözden geçirmen gerektiğini işaret ediyor. Bir fatura ya da alacak meselesi, seni biraz huzursuz edebilir. Bu nedenle, maddi güvenliğini sağlamak bu hafta biraz daha ön planda olabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, sosyal çevrende bazı sürprizlere yol açabilir. Belki de bir arkadaşının seni şaşırtacak bir teklifi ya da bir grup kararı, hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Son zamanlarda aynı insanlarla vakit geçirdiğini fark edebilir ve belki de biraz değişiklik, hayatına taze bir soluk getirebilir. Yeni insanlarla tanışmak, farklı hikayeler dinlemek, belki de yeni bir hobi edinmek... Kim bilir, belki de bu hafta, hayatına yepyeni bir yön verme fırsatı bulabilirsin. Bunu bir düşün! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

