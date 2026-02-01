Sevgili Yengeç, bu hafta senin için dolu dolu geçecek. Zira gökyüzü, Aslan Dolunayı'nın etkileriyle haftanın ilk günlerini maddi konulara odaklanarak geçireceğini söylüyor. Belki de bu, gelir ve giderlerini biraz daha dikkatle gözden geçirmen gerektiğini işaret ediyor. Bir fatura ya da alacak meselesi, seni biraz huzursuz edebilir. Bu nedenle, maddi güvenliğini sağlamak bu hafta biraz daha ön planda olabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, sosyal çevrende bazı sürprizlere yol açabilir. Belki de bir arkadaşının seni şaşırtacak bir teklifi ya da bir grup kararı, hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Son zamanlarda aynı insanlarla vakit geçirdiğini fark edebilir ve belki de biraz değişiklik, hayatına taze bir soluk getirebilir. Yeni insanlarla tanışmak, farklı hikayeler dinlemek, belki de yeni bir hobi edinmek... Kim bilir, belki de bu hafta, hayatına yepyeni bir yön verme fırsatı bulabilirsin. Bunu bir düşün! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…