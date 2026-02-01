Sevgili Yengeç, bu hafta senin için bir dizi değişikliklerle dolu olacak gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde Aslan Dolunayı'nın etkisiyle maddi konulara odaklanman gerekecek. Bu, belki de gelir ve giderlerin arasındaki dengeyi daha ciddi bir şekilde ele alman gerektiği anlamına geliyor. Bir ödeme ya da alacak meselesi seni duygusal bir hale sokabilir, bu yüzden maddi güvenliğin bu hafta daha hassas bir konu olabilir.

Haftanın ortasına geldiğinde, Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi sosyal çevrenden bazı sürprizlerle karşılaşabilirsin. Belki de bir arkadaşının beklenmedik bir teklifi ya da bir grup kararı seni yeni bir yola yönlendirebilir. Uzun süredir aynı insanlarla vakit geçirdiğini fark edebilirsin ve belki de biraz değişim sana iyi gelebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Uranüs karesi, arkadaşlıktan aşka ya da aşktan mesafeye uzanan ani duygusal değişimlere işaret ediyor. Belki de birine olan bakış açın bir anda değişecek. Tam da bu noktada, ilişkilerinde beklentilerini yeniden tanımlaman gerekebilir. Bu hafta kalbin, alışık olduğu yerde değil de hiç beklemediği bir yerde atabilir. Hislerin değişiyor, bunu göz ardı etme! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…