2 Şubat - 8 Şubat Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 2 Şubat - 8 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Şubat - 8 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için bir dizi değişikliklerle dolu olacak gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde Aslan Dolunayı'nın etkisiyle maddi konulara odaklanman gerekecek. Bu, belki de gelir ve giderlerin arasındaki dengeyi daha ciddi bir şekilde ele alman gerektiği anlamına geliyor. Bir ödeme ya da alacak meselesi seni duygusal bir hale sokabilir, bu yüzden maddi güvenliğin bu hafta daha hassas bir konu olabilir.

Haftanın ortasına geldiğinde, Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi sosyal çevrenden bazı sürprizlerle karşılaşabilirsin. Belki de bir arkadaşının beklenmedik bir teklifi ya da bir grup kararı seni yeni bir yola yönlendirebilir. Uzun süredir aynı insanlarla vakit geçirdiğini fark edebilirsin ve belki de biraz değişim sana iyi gelebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Uranüs karesi, arkadaşlıktan aşka ya da aşktan mesafeye uzanan ani duygusal değişimlere işaret ediyor. Belki de birine olan bakış açın bir anda değişecek. Tam da bu noktada, ilişkilerinde beklentilerini yeniden tanımlaman gerekebilir. Bu hafta kalbin, alışık olduğu yerde değil de hiç beklemediği bir yerde atabilir. Hislerin değişiyor, bunu göz ardı etme! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

