Sevgili Yengeç, bu haftanın son günlerine doğru ilerlerken, gökyüzündeki hareketlilik seni de etkisi altına alacak. Venüs ile Uranüs arasında meydana gelen kare açı, planlarının bozulmasını sağlayacak. Bir süredir devam ettiğin sağlıklı yaşam düzeninde değişiklik yapman gerekecek!

İşte bu da biraz canını sıkacak! Belki yeni bir spor hocasıyla çalışmak, tedaviye başka hastanede devam etmek ya da farklı bir tedavi denemek gündeminde olacak. Ancak bu durumda kaygılanmamalı ve kokmamlısın. Aksine bunun sana şifa getireceğine odaklanmalısın. Zira, bazen değişim en büyük şifa kaynağıdır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…