Sevgili Koç, bu hafta adeta bir yarış içerisinde olduğun duygusuna kapılabilirsin. Ancak bu durum, farkında olmadan bedenine gereken önemi vermeyi unutmana ve durmaksızın hareket etmeye devam etmene yol açabilir.

Özellikle gün içerisinde kendine mola verme şansı tanımadan ilerlemek, haftanın ortasına geldiğinde artık fiziksel olarak tükenmiş hissetmene neden olabilir. Bu durum, enerjini yeniden toplamanı zorlaştırabilir ve genel performansını düşürebilir. Şimdi odaklanmanı istediğimiz tek nokta, sağlığın! Yarışta değilsin ve sağlıklı kalmak için kendine zaman ayırmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…