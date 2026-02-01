Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerine adım attığında, Aslan burcundaki Dolunay'ın etkisini hâlâ üzerinde hissediyor olacaksın. İşte bu güçlü enerji, iş hayatındaki varlığını daha belirgin hale getirmek için seni harekete geçirecek. Gölgede kalmak istemeyen, çabalarının görülmesini ve takdir edilmesini arzulayan bir Koç olarak, işverenlerinle veya iş ortaklarınla yapacağın bir konuşma, geleceğine yön verebilir. Bu hafta, 'ben buradayım' diyebilmenin, kaderini hızlandırmada önemli bir adım olduğunu unutma.

Hafta ortasında ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, maddi konularda beklenmedik ama öğretici gelişmelere kapı açabilir. Belki planladığın bir harcama, belki beklediğin bir ödeme ya da iş düzeninle ilgili bir değişim gündeme gelebilir. Kontrol etmeye çalıştıkça zorlanacağın ancak akışa bıraktıkça rahatlayacağın bir süreçte olduğunu hatırla. Şimdi eski güvenlik tanımlarını gözden geçirme ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkma zamanı. Hadi, hayatının kontrolünü eline al! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…