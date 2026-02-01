onedio
Koç Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Şubat - 8 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta aşk rüzgarları seni farklı bir yola sürüklüyor. Haftanın son günlerine doğru, Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu kare, kalbinin ritmini hızlandırıyor ve beklenmedik bir heyecan dalgası kaplıyor seni. Zira, aniden ortaya çıkan bir çekim hissi ya da beklenmedik bir mesaj, seni tamamen hazırlıksız yakalayabilir.

İlişkilerde özgürlük ihtiyacın da artıyor tabii! Haliyle, bağlanma ile kaçma arasında kalan duygularınla baş başa kalıyorsun... Uzun lafın kısası bu hafta, aşk seninle oyun oynuyor ve konfor alanından çıkıp uyanışa geçme fırsatı sunuyor. Bakalım, sen aşkı mı seçeceksin, yoksa yalnızlığı mı? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
