Sevgili Koç, bu hafta aşk rüzgarları seni farklı bir yola sürüklüyor. Haftanın son günlerine doğru, Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu kare, kalbinin ritmini hızlandırıyor ve beklenmedik bir heyecan dalgası kaplıyor seni. Zira, aniden ortaya çıkan bir çekim hissi ya da beklenmedik bir mesaj, seni tamamen hazırlıksız yakalayabilir.

İlişkilerde özgürlük ihtiyacın da artıyor tabii! Haliyle, bağlanma ile kaçma arasında kalan duygularınla baş başa kalıyorsun... Uzun lafın kısası bu hafta, aşk seninle oyun oynuyor ve konfor alanından çıkıp uyanışa geçme fırsatı sunuyor. Bakalım, sen aşkı mı seçeceksin, yoksa yalnızlığı mı? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…