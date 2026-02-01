Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde hâlâ Aslan burcundaki Dolunay'ın güçlü etkisi altındasın. Tam da bu yüzden, iş hayatındaki varlığını daha belirgin hale getirmek için güçlü bir enerjiyle harekete geçebilirsin. Gölgede kalmak istemediğin ve çabalarının takdir edilmesini arzuladığın bu süreçte, işverenlerinle veya iş ortaklarınla yapacağın bir konuşma; geleceğin hakkında belirleyici bir rol oynayabilir. Bu hafta 'ben buradayım' demenin, kaderini hızlandırmada önemli bir adım olacağına emin olabilirsin.

Hafta ortasında ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, maddi konularda beklenmedik ama öğretici gelişmelere kapı açabilir. Planladığın bir harcamanın, beklediğin bir ödemenin ya da iş düzeninle ilgili bir değişimin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Kontrol etmeye çalıştıkça zorlanacağın ancak akışa bıraktıkça rahatlayacağın bir süreçtesin. Eski güvenlik tanımlarını gözden geçir ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalk hemen.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın sonuna doğru Venüs ile Uranüs karesi, kalbini beklenmedik bir ritme sürüklüyor. Ani bir çekim hissi ya da beklenmedik bir mesaj, seni şaşırtabilir. İlişkilerde özgürlük ihtiyacın artarken, bağlanma ve kaçma duyguları arasında gidip gelebilirsin. Bu hafta aşk, sana konfor alanından çıkıp uyanışa geçme fırsatı sunuyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…