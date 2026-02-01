onedio
Yengeç Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

01.02.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Şubat - 8 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatında bir dizi sürpriz seni bekliyor. Venüs ve Uranüs arasındaki enerjik kare, arkadaşlıktan romantik bir ilişkiye ya da aşktan bir adım geriye çekilme durumuna kadar ani ve beklenmedik duygusal dönüşümlere işaret ediyor. Belki de birine olan bakış açın birdenbire değişecek ve bu da seni şaşırtacak.

Bir yandan, bu durum sana ilişkilerinde beklentilerini yeniden gözden geçirme ve belki de yeniden tanımlama fırsatı sunabilir. Ne istediğini, neye ihtiyaç duyduğunu ve neyin seni mutlu ettiğini tekrar düşünme zamanı olabilir. Bu, hem mevcut hem de potansiyel ilişkilerini daha sağlıklı ve tatmin edici hale getirebilir.

Ayrıca, bu hafta kalbinin beklenmedik bir yerde atabileceğini unutma. Bu, alışık olduğun, güvende hissettiğin bir yerde değil, belki de hiç düşünmediğin bir yerde olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

