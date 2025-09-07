8 Eylül - 14 Eylül Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta senin için doğa ile iç içe geçireceğin, yeşilin huzurunu ve toprağın enerjisini hissedeceğin bir hafta olacak. Doğanın kucağında geçireceğin bu zaman, hem ruhunun derinliklerine dokunacak hem de bedenini yeniden canlandıracak.

Haftanın başında Ay ile Jüpiter arasında oluşacak kare, seni tatlı kaşıklarına biraz fazla kaçırmana sebep olabilir. Özellikle çikolata ve şekerli tatlılara karşı kendini biraz fazla şımartabilirsin. Ancak unutma ki her şeyin fazlası zarar. Bu yüzden bu hafta ölçülü olmaya özen göster ve dikkatli bir diyet yap. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…