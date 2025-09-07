onedio
8 Eylül - 14 Eylül Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu
8 - 14 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Eylül - 14 Eylül haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için doğa ile iç içe geçireceğin, yeşilin huzurunu ve toprağın enerjisini hissedeceğin bir hafta olacak. Doğanın kucağında geçireceğin bu zaman, hem ruhunun derinliklerine dokunacak hem de bedenini yeniden canlandıracak.

Haftanın başında Ay ile Jüpiter arasında oluşacak kare, seni tatlı kaşıklarına biraz fazla kaçırmana sebep olabilir. Özellikle çikolata ve şekerli tatlılara karşı kendini biraz fazla şımartabilirsin. Ancak unutma ki her şeyin fazlası zarar. Bu yüzden bu hafta ölçülü olmaya özen göster ve dikkatli bir diyet yap. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

