8 Eylül - 14 Eylül Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta senin için iş yaşamında bazı önemli olayların yaşanacağı bir dönem olacak. Güneş ve Merkür'ün gökyüzünde bir araya gelmesi, haftanın sonuna doğru iş hayatında bazı belirsizlikleri aydınlatıyor. Kariyerinde hangi adımları atman gerektiğini daha net bir şekilde görmene yardımcı olacak bu kavuşum, belki de uzun zamandır beklediğin fırsatların kapını çalmasına neden olacak. Haftanın başında biraz kafan karışık olabilir ama merak etme, zaman ilerledikçe tüm parçalar yerli yerine oturacak. İş görüşmeleri, resmi belgeler ve yazılı anlaşmalar konusunda oldukça şanslı bir dönemdesin.

Haftanın ortasında, iş hayatındaki sorumlulukların biraz artabilir ve bu durum seni biraz zorlayabilir. Ancak, zekan ve organizasyon yeteneğin sayesinde bu durumun üstesinden geleceğine hiç şüphe yok. İletişim yeteneğinle bu dönemde adeta parlıyorsun ve çevrendeki insanları kolayca ikna edebiliyorsun. Hafta sonuna yaklaştıkça, yeni bir iş fırsatı ya da kariyerinde bir yükselme ihtimali gündeme gelebilir. Bu durum, hırslarını daha da artıracak ve seni daha da motive edecek.

Şimdi de aşktan haberler! Aşk hayatında ise iletişim bu hafta anahtar kelime olacak. Uzun zamandır aklında olan ve belki de bir türlü cesaret edip de yapamadığın bir konuşmayı yapmanın tam zamanı. Açıkça ifade edilen duygular, ilişkinin daha sağlam bir zemine oturmasını sağlayacak. Birbirinden güçlü astrolojik transitlerin yaşanacağı bu süreçte eğer bekarsan, yeni biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Kim bilir, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın vakti gelmiştir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…