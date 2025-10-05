onedio
6 Ekim - 12 Ekim Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 6 Ekim - 12 Ekim haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta enerji dolu bir atmosfer seni bekliyor. Ancak unutma ki her ne kadar bedenin hareket etmek, koşmak ve enerji harcamak için can atsa da, ruhun belki de biraz daha sakinlik ve huzur arıyor olabilir. Bu nedenle, bedeninle ruhun arasında bir denge kurmak bu hafta senin için önemli olacak.

Koç Dolunayı'nın enerjisi seni koşmaya, hareket etmeye çağırıyor olabilir. Ancak bu enerjiye kapılıp kendini fazla yormadan, sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Özellikle diz ve kalça bölgene ekstra özen göstermende fayda var. Maceracı ve enerjik yapını dengelemek için, doğayla iç içe olabileceğin aktiviteleri tercih etmeyi de unutma! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

