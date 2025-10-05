6 Ekim - 12 Ekim Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta enerji dolu bir atmosfer seni bekliyor. Ancak unutma ki her ne kadar bedenin hareket etmek, koşmak ve enerji harcamak için can atsa da, ruhun belki de biraz daha sakinlik ve huzur arıyor olabilir. Bu nedenle, bedeninle ruhun arasında bir denge kurmak bu hafta senin için önemli olacak.

Koç Dolunayı'nın enerjisi seni koşmaya, hareket etmeye çağırıyor olabilir. Ancak bu enerjiye kapılıp kendini fazla yormadan, sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Özellikle diz ve kalça bölgene ekstra özen göstermende fayda var. Maceracı ve enerjik yapını dengelemek için, doğayla iç içe olabileceğin aktiviteleri tercih etmeyi de unutma! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…