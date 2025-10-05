6 Ekim - 12 Ekim Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu haftanın ilk günlerinde Merkür'ün gizemli Akrep burcuna geçişiyle, perde arkasında yürüttüğün işlerde zihinsel bir aydınlanma yaşayacaksın. Gizlilikle yürüttüğün planlarını daha da olgunlaştırıyor, her adımını atmadan önce dikkatlice düşünüyor ve her ihtimali hesaplıyorsun. Bu hafta, stratejik düşünme kabiliyetin ile rakiplerini geride bırakacak ve oyunun bir adım ötesine geçeceksin.

Hafta ortasında ise Koç burcundaki Dolunay, kariyerinde yaratıcılığını en üst seviyeye çıkarabilir. Bu enerjik ve cesur Dolunay altında, belki de uzun süredir ertelediğin bir hedefe doğru ilerlemek için kalbinin derinlerinde güçlü bir motivasyon bulabilirsin. Enerjin ve öz güvenin, seni bu hedefe doğru itiyor ve ileriye doğru taşıyor.

Gelelim aşka... Venüs ve Satürn arasındaki karşıtlık, aşk ilişkilerinde sınırlarını belirlemenin önemini vurguluyor. Kalbini korurken aynı zamanda duygularını açıkça ifade etme yeteneğini geliştiriyorsun. Bu süreçte, gerçek sevginin dengede var olabileceğini ve her iki tarafın da duygularını rahatça ifade edebileceği bir ilişkinin mümkün olduğunu fark edeceksin. Sınırlar aşılmak, kalpler birleşmek ve aşk kalbini sarmak üzere! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…