29 Ağustos Cuma Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gökyüzünde bir aşk fırtınası kopuyor. Çünkü Uranüs ve Neptün, romantizmin iki büyük temsilcisi, bir araya gelerek altmışlık bir açı oluşturuyorlar. Bu, senin için adeta bir aşk rüzgarı anlamına geliyor! Bu rüzgarın seni nereye sürükleyeceğini tahmin etmek zor olsa da, bir ipucumuz var: Uzaklarda olan biriyle sıcak bir yakınlaşma kapıda. Belki de uzun zamandır beklediğin o büyük aşkın ilk kıvılcımları bu yakınlaşmayla alevlenebilir.

Bu nedenle, bugünü en iyi şekilde değerlendirmen konusunda sana büyük bir önerimiz var. Belki biraz daha cesur olmanın, belki de daha açık ve net bir şekilde duygularını ifade etmenin tam zamanı. Unutma ki her yeni gün, yeni bir başlangıçtır ve hayatına taze bir soluk getirebilir. Belki de bugün, hayatının aşkıyla tanışacağın o muhteşem gün olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…