Sevgili Yay, bu hafta enerjini dikkatli bir şekilde yönetmeye özen göstermelisin. Her ne kadar enerjin hiç bitmeyecek, hiç yorulmayacağım zannetsen de bir anda yorgun düşebilirsin. Daha da önemlisi bedensel ağrılar modunu düşürebilir. Özellikle bel, sırt ve omuzlarına dikkatli ol.

Belki de enerjini dengeleyecek düzenli egzersizler ve sağlıklı beslenme düzeni bu iniş çıkışların sonu olabilir. Terazi burcunda meydana gelen Yeni Ay'ın bu enerjisiyle, motivasyonunu yüksek tutmak ve bu alışkanlıkları hayatına entegre etmek için o en zor adımı at! İlk adımı atınca gerisi gelecektir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…