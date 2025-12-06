onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişkideki En Büyük Korkun Ne?

etiket İlişkideki En Büyük Korkun Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
06.12.2025 - 22:01

Aşık olmak güzel ama ya sonrası? Her ilişki kendi içinde bir sınav gibi... Kimisi bağlanmaktan korkar kimisi de kaybetmekten. Peki senin bir ilişkideki en büyük korkun ne? Bu testle cevabı birlikte öğreniyoruz. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Partnerinle birlikte kalabalık bir ortamdasınız ve bir anda seni görmezden gelmeye başladı, ne yaparsın?

3. Hangisi ilişkini bitirmene neden olur?

4. Eski sevgilinin yeni bir ilişkiye başladığını duydun, ne yaparsın?

5. Aşık olduğunda seni en çok hangisi yıpratır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Partnerinin senden uzaklaştığını hissettiğinde ne yaparsın?

7. Partnerin, “Seninle geleceği göremiyorum.” dese ilk tepkin ne olurdu?

8. Birine gerçekten bağlandığında içten içe ne hissedersin?

Terk edilme korkusu...

Senin için bir ilişkinin bitmesi sanki dünyanın sonu gibi! Çünkü birine alıştığında ona gerçekten bağlanıyor ve o kişiyi hayatının merkezine koyuyorsun. Bu kadar derin bağlanınca kaybetme ihtimali de seni perişan ediyor. Aslında güçlü birisin ama “Yeterince iyi değilim.” düşüncesi seni içten içe kemiriyor. Kendini tamamen teslim ediyor ve çoğu zaman kendi duygularını bile görmezden geliyorsun. Unutma, biri seni terk ederse bu seni değersiz yapmaz!

Duygusal kontrolünü kaybetmekten korkuyorsun!

Sen bir ilişki yaşarken ipleri elinde tutmak istiyorsun. Hislerinin seni ele geçirmesinden ve zayıf görünmekten korkuyorsun! “Duygularım beni yönetemez, ben onları yönetirim!” mottosuyla ilişki yaşıyorsun. Kendini karşı tarafa açmıyor, hep bir mesafe koyuyorsun. Ama bazen bu duvar, seni gerçekten seven birini de dışarıda bırakıyor. Bu kadar kontrolcü olma, biraz akışına bırak ki ilişkinden keyif alasın!

Bağlanmaktan korkuyorsun!

Senin için ilişki, biraz da tehlike demek. Çünkü sana göre birine bağlanmak, savunmasız kalmak anlamına geliyor. Ne kadar sevsen de bir adım geri duruyorsun. “Ya çok bağlanırsam ve kaybedersem?” diye düşünüyorsun. Aşık olunca kendini savunmasız hissediyorsun. Bu nedenle uzun ilişki yürütemiyorsun. Fakat bu durum bazen seni yalnızlaştırıyor. Unutma, aşkı yaşamanın tek yolu risk alabilmek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın