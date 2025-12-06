İlişkideki En Büyük Korkun Ne?

Senin için bir ilişkinin bitmesi sanki dünyanın sonu gibi! Çünkü birine alıştığında ona gerçekten bağlanıyor ve o kişiyi hayatının merkezine koyuyorsun. Bu kadar derin bağlanınca kaybetme ihtimali de seni perişan ediyor. Aslında güçlü birisin ama “Yeterince iyi değilim.” düşüncesi seni içten içe kemiriyor. Kendini tamamen teslim ediyor ve çoğu zaman kendi duygularını bile görmezden geliyorsun. Unutma, biri seni terk ederse bu seni değersiz yapmaz!