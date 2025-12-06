İlişkideki En Büyük Korkun Ne?
Aşık olmak güzel ama ya sonrası? Her ilişki kendi içinde bir sınav gibi... Kimisi bağlanmaktan korkar kimisi de kaybetmekten. Peki senin bir ilişkideki en büyük korkun ne? Bu testle cevabı birlikte öğreniyoruz. 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Partnerinle birlikte kalabalık bir ortamdasınız ve bir anda seni görmezden gelmeye başladı, ne yaparsın?
3. Hangisi ilişkini bitirmene neden olur?
4. Eski sevgilinin yeni bir ilişkiye başladığını duydun, ne yaparsın?
5. Aşık olduğunda seni en çok hangisi yıpratır?
6. Partnerinin senden uzaklaştığını hissettiğinde ne yaparsın?
7. Partnerin, “Seninle geleceği göremiyorum.” dese ilk tepkin ne olurdu?
8. Birine gerçekten bağlandığında içten içe ne hissedersin?
Terk edilme korkusu...
Duygusal kontrolünü kaybetmekten korkuyorsun!
Bağlanmaktan korkuyorsun!
