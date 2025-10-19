Sevgili Yay, bu hafta kalbinin ritmi biraz daha hızlı atabilir. Biraz daha heyecanlı olabilirsin. Neptün'ün Balık burcundaki etkisiyle duygusal anlamda bir derinleşme yaşayabilirsin. Bu derinleşme, belki eski bir aşkın anılarını canlandırabilir, belki de yeni bir aşka kapılarını açabilirsin. Kim bilir, belki de eski bir aşkın anıları, yeni bir aşka yelken açman için sana ilham verebilir.

Bu hafta boyunca motivasyonunun düşmeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü Neptün'ün enerjisi, tüm duygularını daha yoğun, daha dolu dizgin ve daha hayat dolu yaşamana yardımcı olacak. Bakalım aşk sana hangi macera ile birlikte gelecek? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…