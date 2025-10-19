Sevgili Yay, bu hafta senin için son derece heyecan verici ve fırsatlarla dolu bir hafta olacak. Her şey, Terazi burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay'ın enerjisi ile başlayacak. Bu Yeni Ay'ın etkisiyle sosyal çevrende ve iş bağlantılarında dikkat çekici hareketlilikler yaşanacak. Bu dönemde yeni insanlarla tanışma fırsatı bulabilir, mevcut ilişkilerini daha da güçlendirebilir ve iş hayatında yeni ve değerli bağlantılar kurabilirsin.

Gökyüzünün en bilge ve etkili gezegenleri olan Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, doğru kişilerin önüne serebileceğin yeni fikirler ve iletişim fırsatları sunacak. Bu fırsatları değerlendirmek ve hayatına yeni bir soluk, yeni bir enerji getirmek tamamen senin elinde.

Haftanın sonuna doğru ise beklenmedik ve sürpriz tekliflerle karşılaşabilirsin. Bu teklifler, motivasyonunu yükseltecek ve hayatına yeni bir heyecan katacaktır. İş hayatında yoğun bir tempo seni hedeflerine bir adım daha yaklaştıracaktır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…