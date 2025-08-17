onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yay Burcu
18 Ağustos - 24 Ağustos Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Ağustos - 24 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta iş hayatında yeni ufuklara yelken açmaya ne dersin? Haftanın ilk günlerinde hedeflerini büyütme konusunda bir isteklilik hissedeceksin. Bu dönemde yeni fırsatları kucaklamak, yeni planlar yapmak ve ufkunu genişletmek için fırsat bulacaksın. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da hukuk alanında yapacağın girişimler bu dönemde özellikle ön plana çıkabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ve Mars'ın altmışlık yapması, fikirlerini daha güçlü bir şekilde savunmana yardımcı olacak. Bu dönemde kendini ifade etmekten çekinme. Ayrıca, Başak burcundaki Yeni Ay, kariyer basamaklarında yeni bir kapıyı aralamanı sağlayabilir. İşte terfi etme, iş değişikliği yapma veya daha büyük bir sorumluluk üstlenme şansın olabilir. Eğer disiplinli olursan, bu dönemde kalıcı bir ilerleme kaydetme şansın var.

Sıra geldi aşka! Aşk hayatına baktığımızda ise, Güneş'in Başak burcuna geçişi, ilişkilerini daha ciddi bir şekilde değerlendirmene yol açacak. Flörtlerde kalıcılık arayabilir, mevcut ilişkinde ise geleceğe dair net kararlar almak isteyebilirsin. Bu dönemde aşk hayatında daha ciddi adımlar atma eğiliminde olabilirsin. Bu hafta hem iş hem de aşk hayatında önemli kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yay burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın