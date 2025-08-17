18 Ağustos - 24 Ağustos Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta iş hayatında yeni ufuklara yelken açmaya ne dersin? Haftanın ilk günlerinde hedeflerini büyütme konusunda bir isteklilik hissedeceksin. Bu dönemde yeni fırsatları kucaklamak, yeni planlar yapmak ve ufkunu genişletmek için fırsat bulacaksın. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da hukuk alanında yapacağın girişimler bu dönemde özellikle ön plana çıkabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ve Mars'ın altmışlık yapması, fikirlerini daha güçlü bir şekilde savunmana yardımcı olacak. Bu dönemde kendini ifade etmekten çekinme. Ayrıca, Başak burcundaki Yeni Ay, kariyer basamaklarında yeni bir kapıyı aralamanı sağlayabilir. İşte terfi etme, iş değişikliği yapma veya daha büyük bir sorumluluk üstlenme şansın olabilir. Eğer disiplinli olursan, bu dönemde kalıcı bir ilerleme kaydetme şansın var.

Sıra geldi aşka! Aşk hayatına baktığımızda ise, Güneş'in Başak burcuna geçişi, ilişkilerini daha ciddi bir şekilde değerlendirmene yol açacak. Flörtlerde kalıcılık arayabilir, mevcut ilişkinde ise geleceğe dair net kararlar almak isteyebilirsin. Bu dönemde aşk hayatında daha ciddi adımlar atma eğiliminde olabilirsin. Bu hafta hem iş hem de aşk hayatında önemli kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…