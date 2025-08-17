18 Ağustos - 24 Ağustos Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta Güneş, Başak burcuna adım atıyor ve bu geçiş, senin için içsel denge arayışının kapılarını sonuna kadar açıyor. Tam da bu yüzden iç dünyanda bir yolculuğa çıkmaya ne dersin?

Biraz huzur, biraz sessizlik... Belki de doğa ile baş başa, huzurlu bir yürüyüş yapmayı düşünebilirsin. Ya da meditasyon yaparak zihnini sakinleştirebilir, içsel huzuru keşfetmeye adım atabilirsin. Bu süreçte uyku düzenine özellikle özen göstermen, bedenini ve ruhunu yeniden enerjilendirecektir. Sağlıkla ışıldayan bir beden, huzurlu bir ruh... İşte bu haftanın anahtarı tam da bu! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…