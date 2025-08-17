onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta Güneş, Başak burcuna adım atıyor ve bu geçiş, senin için içsel denge arayışının kapılarını sonuna kadar açıyor. Tam da bu yüzden iç dünyanda bir yolculuğa çıkmaya ne dersin?

Biraz huzur, biraz sessizlik... Belki de doğa ile baş başa, huzurlu bir yürüyüş yapmayı düşünebilirsin. Ya da meditasyon yaparak zihnini sakinleştirebilir, içsel huzuru keşfetmeye adım atabilirsin. Bu süreçte uyku düzenine özellikle özen göstermen, bedenini ve ruhunu yeniden enerjilendirecektir. Sağlıkla ışıldayan bir beden, huzurlu bir ruh... İşte bu haftanın anahtarı tam da bu! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

