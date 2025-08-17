onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası Yay ve yükselen Yay burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta iş dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazır mısın? Haftanın ilk günlerinde, hedeflerini genişletme konusunda bir arzu hissedeceksin. Bu süre zarfında, yeni fırsatları kucaklama, yeni stratejiler belirleme ve perspektifini genişletme şansın olacak. Yurt dışı ile ilişkili işler, eğitim ya da hukukla ilgili projeler bu dönemde öne çıkabilir ve seni yeni başarılara taşıyabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde, Merkür ve Mars'ın uyumlu açısı, fikirlerini daha güçlü ve etkili bir şekilde ifade etmene yardımcı olacak. Bu dönemde, kendini ifade etmekten kaçınma, aksine fikirlerini özgürce paylaş. Ayrıca, Başak burcundaki Yeni Ay, kariyerinde yeni bir kapıyı aralamanı sağlayabilir. İş yerinde terfi etme, iş değişikliği yapma veya daha büyük bir sorumluluk üstlenme fırsatı yakalayabilirsin. Eğer disiplinli ve odaklı olursan, bu dönemde kalıcı bir ilerleme kaydetme şansın oldukça yüksek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

