18 Ağustos - 24 Ağustos Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta Güneş'in Başak burcuna adım atmasıyla birlikte, aşk hayatında bazı önemli değişiklikler kapını çalacak. Güneş'in bu geçişi, romantik ilişkilerin üzerinde daha fazla düşünmeni ve onları daha ciddi bir perspektiften değerlendirmeni sağlayacak.

Belki de flörtlerinde daha kalıcı bir bağ arayışına girersin, belki de mevcut ilişkini bir sonraki seviyeye taşımak için net kararlar alman gerektiğini hissedersin. Aşk hayatında daha ciddi adımlar atma eğiliminde olacağın bu dönemde, gönlünü ve zihnini bir arada tutmak önemli olacak. Zaten bu hafta yeni başlangıçlar yapmak için mükemmel bir zaman. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…