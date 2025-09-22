23 Eylül Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Güneş ve Neptün'ün karşıt konumda olduğu bir güne başlıyorsun. Bu durum, özellikle aşk hayatında bazı etkiler yaratabilir. Sevdiğin kişiye karşı bir idealize etme eğiliminde olabilirsin. Yani, partnerini adeta bir masal kahramanı gibi görme eğiliminde olabilirsin. Fakat unutma ki, bu durum bazı gerçekleri gözden kaçırmana sebep olabilir.

Aşkta idealize etme eğilimi, bazen hayal kırıklıklarına yol açabilir. Bu yüzden duygularını dengede tutmayı başarman çok önemli. Eğer bu dengeyi sağlayabilirsen, bugün seni romantik bir sürpriz bekliyor olabilir. Bu sürpriz, belki de beklediğinden çok daha fazlasını sunabilir ve gününü düşündüğünden çok daha güzelleştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…