18 Eylül Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü ilişkilerini bir üst seviyeye taşıma fırsatı sunuyor. İletişim gezegeni Merkür'ün burcunda olması, belki de partnerinle konuşman gereken bazı meselelerin üzerinde durman gerektiğine işaret ediyor. Zarif, anlayışlı ve nazik bir yüzleşme için belki de beklediğiniz o mükemmel zaman dilimi bugün olabilir. Eteğindeki taşları dökme ve sorunları çözme zamanı geldi. İlişkindeki tüm sorunları ve anlaşmazlıkları çözmenin ve bir sonraki seviyeye geçmenin tam sırası. Bu süreci yönetirken, zarafetini ve anlayışını kullanman ise ilişkinin daha da güçlenmesine yardımcı olacaktır.

Tabii eğer henüz bekarsan, bugün sosyal bir ortamda sürpriz bir romantik yakınlaşma fırsatı bulabilirsin. Belki de beklenmedik bir anda, hoşlandığın bir kişiyle samimi bir sohbetin içinde bulabilirsin kendini. Bu, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açman için mükemmel bir fırsat olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…