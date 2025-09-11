12 Eylül Cuma Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu bir gün olacak gibi duruyor. Güneş ve Jüpiter'in gökyüzünde oluşturduğu altmışlık açı, aşk hayatında bazı geçmişe dair konuların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Eski bir aşkın kapını çalması, belki de bir zamanlar kalbini sana kaptırmış birinin yeniden hayatına girmesi bugün pekâlâ mümkün.

Ancak bu kez durum biraz farklı. Bu kez, bu eski aşkın veya duygusal bağın senin hayatında dengede olup olmadığına karar vermen gerekiyor. Bu, belki de biraz zor olacak. Ancak unutma, bu karar senin iç huzurun ve mutluluğun için düşündüğünden çok daha önemli. Bu yüzden, kalbinin sesini dinle ve neyin senin için en doğru olduğuna karar ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…