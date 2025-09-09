10 Eylül Çarşamba Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında sana özel, kadersel ve eşsiz deneyimlerin kapını çalacağı bir gün olacak. Güneş’in Güney Ay Düğümü ile birleşmesi, aşk hayatında geçmişin hafif bir esintisiyle karşılaşabileceğin anlamına geliyor. Belki eski bir sevgiliden beklenmedik bir mesaj alabilirsin, belki de eski bir tanıdığın aracılığıyla kalbini sınayacak, duygusal bir durumla karşılaşabilirsin.

Geçmişin anılarına tutun ama gözlerini geleceğe dikmeyi ihmal etme. Geleceğin ne getireceğini merakla beklerken, bugünü yaşamayı unutma. Geçmişi hatırlamanın ve aynı hataları tekrar yapmanın bir ilişkisi olabileceğini aklından çıkarma. Eğer benzer bir ilişkinin içinde bulunuyorsan ve kalp kırıklıklarına doğru adım atıyorsan, belki de şimdi durup biraz düşünme zamanıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…