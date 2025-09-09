10 Eylül Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hayatında dengenin önemli bir rol oynadığı bir gün olacak gibi görünüyor, özellikle de sağlık konularında. Belki de eski postür alışkanlıkların, belki de yanlış oturma şekillerin, belki de uzun süreli hareketsizlik... İşte bu tür alışkanlıklar, bugün senin için biraz rahatsızlık yaratabilir. Ama endişelenmeyin, çünkü her şeyin bir çözümü var!

Güneş ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, bedenini yeniden hizalamanın zamanı geldiğini işaret ediyor. Belki biraz yoga, belki biraz pilates, belki de biraz meditasyon... Kim bilir? Belki de bu, bedenini ve ruhunu yeniden dengeye getirebilecek bir aktivite bulmanın tam zamanıdır. Unutma ki sağlık her şeyden önemlidir ve bedeninle barışık olmak, hayatının diğer alanlarında da dengeyi sağlamana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…