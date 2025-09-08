9 Eylül Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün seni bir enerji dalgası sarıyor ve ruh-bedenden oluşan ikili dengen artıyor. Gökyüzü seninle adeta dans ediyor ve Ay ile Venüs üçgeni huzurun kapılarını ardına kadar açıyor. Bu enerjiyi en iyi şekilde değerlendirmek için yoga ya da hafif egzersizler tam sana göre. Bu aktivitelerle hem bedenini hem de ruhunu canlandırabilirsin.

Fakat bir yandan da Ay ile Jüpiter karesi seni biraz zorluyor. Bu etki altında abartılı sporlar ya da ağır yükler senin için pek uygun olmayabilir. Yani bugün kendine biraz daha fazla özen göstermeli ve enerjini dikkatli bir şekilde kullanmalısın. Unutma, senin için en önemli olan dengeli ve sağlıklı bir yaşam. Bu yüzden bugün kendini zorlamadan, keyif alacağın hafif aktivitelerle gününü geçirmek en doğru seçenek olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…