9 Eylül Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü sana romantizmi ve uyumu adeta bir hediye paketi gibi sunuyor. Ay ve Venüs'ün oluşturduğu göz alıcı üçgen, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Partnerinle birlikte belki de uzun zamandır hayalini kurduğun, ancak bir türlü gerçekleştiremediğin bir planı hayata geçirebilirsin. Bu plan, ilişkini daha da keyifli ve huzurlu bir noktaya taşıyabilir; belki de aşkını bir kez daha tazeleyebilirsin.

Eğer yalnızsan, bugün sana tatlı bir sürpriz yapabilir. Çevrenden biriyle, belki de hiç beklemediğin biriyle, tatlı bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Bu, belki de yeni bir aşkın başlangıcı olabilir. Denge aramaktan vazgeçip kendini aşkın doğal akışına bıraktığında, kalbinin sıcak bir alevle ısındığını hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…