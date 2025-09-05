6 Eylül Cumartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Uranüs retrosunun etkisi altında olabilirsin. Bu durum, derinlerde saklanan duygularını yüzeye çıkarabilir. Belki de partnerinle uzun zamandır konuşmadığın, göz ardı ettiğin bazı konular bugün gündeme gelebilir. Bu konuları sümen altı etmek yerine, cesurca ele almanın ve çözüm yolu bulmanın tam zamanı.

Aynı zamanda, içten içe üzüldüğün konuları da gizlemekten vazgeçmeli ve açıkça ifade ederek kendine özgür bir alan açmalısın. Böylece, iç dünyandaki bu yüklerden kurtulabilir ve hafifleyebilirsin. Gelelim bekar Terazi burçlarına... Beklenmedik bir yakınlaşma ve tutkulu bir ilişki seni bekliyor. Ancak, bu durumu hemen aşk olarak etiketlemek yerine, biraz daha beklemekte fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…