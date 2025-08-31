1 Eylül Pazartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, yepyeni bir haftaya enerji dolu bir başlangıç yapmaya ne dersin? Evrenin en büyük öğretmeni Satürn, Balık burcunda retro hareketine başlarken, senin de denge ve düzen arayışın hızla ivme kazanıyor. İlişkilerdeki dengeyi sağlama konusunda adeta bir usta olan sen, partnerinle daha sağlıklı ve daha anlamlı bir iletişim kurmayı hedefliyorsun. Bu yeni yaklaşım, ilişkine yeni bir enerji, taze bir soluk ve farklı bir bakış açısı getirebilir.

Öte yandan bu güçlü kozmik enerjinin etkisi altında henüz bekarsan, belki de hayatının aşkı ile yolların kesişebilir. Bugün hayatına giren kişi, huzur ve denge getirebilir, belki de seninle birlikte hayatının en güzel dönemlerini yaşamanı sağlayabilir. Bu kişi, belki de hayatının aşkı olabilir. Bu yüzden bugünü dolu dolu yaşa, her anın tadını çıkar ve kendine izin ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…