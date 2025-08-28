29 Ağustos Cuma Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde parıldayan Uranüs ile Neptün arasında bir altmışlık oluşacak. Bu gökyüzü hareketi, enerjini yeniden dolduracak ve seni hayatın tüm zorluklarına karşı daha güçlü kılacak. İçinde biriken enerjiyi hissettiğinde, kendini de daha canlı ve enerjik hissedeceksin. Tabii ki, bu enerji sadece bedenini değil, aşk hayatını da harekete geçirecek.

Kalbinin ritmi hızlanacak, çünkü bugün seni romantik bir sürpriz bekliyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte geçireceğin bu özel gün, ilişkine yeni bir soluk getirebilir. Belki birlikte bir piknik yapabilir, belki de uzun zamandır gitmek istediğiniz bir restorana gidebilirsiniz. Ama eğer bekarsan, kalbini çalacak bir flört ihtimali kapını çalabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin aşkın ilk adımları bugün atılıyor olabilir. Sürprizlerle dolu günün tadını çıkar, tabii bunun için kendini aşka bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…