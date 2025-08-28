29 Ağustos Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde Uranüs ile Neptün arasında oluşan altmışlık, enerjini ve ilhamını tazeleyecek. Bu enerji, dün yaşadığın zorlukları ve baskıları geride bırakmanı sağlayacak gibi görünüyor. Kendini yenilenmiş ve tazelenmiş hissedeceksin. Bu parlak enerji, özellikle yaratıcı projelerinde, sanatsal faaliyetlerinde ve insanlarla iletişim gerektiren işlerinde seni bir adım öne de çıkaracak.

Tabii bu durumda kariyer hayatında daha önce gözünden kaçan bazı detaylar, şimdi önüne çıkacak ve sana yeni bir yol sunacak. Bu detaylar, belki de daha önce hiç düşünmediğin bir bakış açısı kazandıracak. Hafta sonuna girerken, tüm bu başarılarının karşılığını almanın huzuru ve tatminini hissedeceksin.

İşte aşktan haberler... Aşk hayatında ise bugün, kalbini hızlandıracak romantik bir sürpriz seni bekliyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte geçireceğin keyifli ve özel bir an yaşayabilirsin. Öte yandan eğer bekarsan, kalbini çalacak bir flört ihtimali kapını çalabilir. Bu, belki de beklediğin aşkın ilk adımları olabilir. Bu güzel sürprizlerle dolu günün tadını çıkar, tabii bunun için kendini aşka bırak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…