25 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Aslan burcunda parıldayan enerjisiyle adeta sosyal bir ışıltı yayıyorsun. Bu durum özellikle iş hayatında, Venüs'ün güçlü konumu sayesinde, sana destek olabilecek ve seninle aynı frekansta olan insanlarla karşılaşmanın yolu açacak.

İşte tam da bu noktada yeni haftaya ekip çalışmaları ve dostluklarının desteği sayesinde şanslı bir başlangıç yapabilirsin. İş hayatında yeni ortaklıklar kurabilir, sosyal projelerde yer alabilir ve bu sayede kariyerinde yeni bir sayfa açabilirsin. Hadi harekete geç, sosyal ağını ve iş bağlantılarını ilerlemek için bir basamak olarak değerlendirmenin tam sırası!

Gelelim aşka... Aşk hayatında ise bugün, arkadaş çevrenden beklenmedik bir yakınlaşma seni şaşırtabilir. Venüs, bu dönemde sana heyecan verici, kalbinin ritmini hızlandıracak tanışmalar getirebilir. Bekarsan, bu enerji ve hayatına henüz giren kişiler sana aşkı getirebilir. Ancak zaten bir birlikteliğin varsa, dikkatli ol sevgili Terazi! Zira, daha çok sosyalleşme ihtiyacı aklını karıştırabilir. Partnerinle paylaştığın duygular yetersiz olursa, aklın başkasına kayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…