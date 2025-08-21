22 Ağustos Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Güneş, Başak burcuna adım atarak iş hayatında perde arkası hazırlıklarına ışık tutuyor. Cuma günü, adeta bir toparlanma ve yeniden organize olma günü gibi hissettirecek sana. Gözlerden uzak, sahne arkasında gerçekleşen işlerle meşgul olabilir, projelerinin altyapısını eksiksiz bir şekilde tamamlayabilir veya önümüzdeki haftaya dair sağlam ve detaylı hazırlıklar yapabilirsin.

Çalışma alanında gösterdiğin titizlik ve planlama yeteneği, seni rahatlatacak ve işlerin daha düzgün ilerlemesini sağlayacak. Yöneticilerin belki hemen fark etmese de, bu detaycı ve düzenli çalışma tarzın, uzun vadede sana güçlü bir avantaj sağlayacak. Tam da bu noktada bugün, kendi içine dönüp, kariyerinde hangi alanları daha düzenli ve verimli hale getirebileceğini sorgulaman oldukça faydalı olacak. Ama en önemlisi de kendinle barışık ve düşünceli bir gün geçireceksin.

Sıra geldi aşktan haberlere... Bugün aşk hayatında sakin ve huzurlu bir atmosfer hakim olacak. Böylece partnerinle içten ve samimi sohbetler, ruhani paylaşımlar öne çıkacak. Öte yandan bekar Terazi burçları için ise Güneş’in Başak burcuna geçişi gizli bir hayranlık ya da platonik bir aşkın ortaya çıkmasına neden olabilir. Yani aşkta sürprizlere açık bir gün seni bekliyor. Hadi cesur ol ve sana huzur veren kişiye bir adım daha at! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…