25 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün seninle Venüs'ün Aslan burcunda parıldayan enerjisinden ilham alacaksın. Gökyüzünde Venüs'ün Aslan burcunda ışıldaması, sosyal çevrende adeta bir ışık patlaması yaratıyor. Bu enerjiyi üzerinde hissetmeye başladığında, sosyal çevrendeki kişilerle olan ilişkilerinde beklenmedik bir yakınlaşma hissedebilirsin. Bu durum, özellikle sosyal çevrendeki kişilerle olan ilişkilerinde beklenmedik bir yakınlaşma hissi yaratabilir.

Venüs'ün bu dönemdeki enerjisi, hayatına heyecan verip kalbinin ritmini hızlandıracak yeni insanlar getirebilir. Bekar Terazi burçları için bu enerji, hayatlarına yeni giren kişilerle birlikte aşkın kapılarını aralayabilir. Ancak, zaten bir birlikteliği olan Terazi burçları için durum biraz daha karmaşık olabilir.s Sosyal çevrende daha fazla yer almanı ve daha fazla sosyalleşmeni teşvik eden enerjiler mevcut birlikteliğindeki duygusal bağlantını zayıflatabilir. Eğer partnerinle arandaki duygusal bağın yetersiz kalırsa, aklın başka birine kayabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…