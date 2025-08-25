26 Ağustos Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için kariyer hayatında oldukça önemli bir gün olacak. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu güçlü üçgen, seni adeta bir mıknatıs gibi güçlü bağlar kurmaya yönlendiriyor. Bu dönemde, özellikle de iş arkadaşlarınla arandaki ilişkilerini daha da sağlamlaştırma fırsatı bulabilirsin. Disiplinli duruşun ve çalışkanlığın sayesinde, belki de bugün o uzun süredir beklediğin iş anlaşmasına imza atabilirsin.

Tam da bu noktada, bugün sergileyeceğin profesyonellik ve kararlılık, seni uzun vadede saygın bir statüye taşıyabilir. Özellikle iş birliklerinde, seni uzun vadeli kazançlara götürecek fırsatlar kapını çalabilir. Gözünü ileriye dikmeli ve hayatını değiştirecek fırsatlara açık olmalısın. Sadece çalışarak değil, parayla da para kazanabileceğini hatırlamalı ve yatırım planlarını da gözden geçirmelisin, bugün!

Gelelim aşka... Aşk hayatında ise bugün, Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, seni sıra dışı bir romantizm rüzgarına sürüklüyor. Partnerinle aranda heyecan verici bir yenilik gündeme gelebilir. Belki de ilişkini bambaşka bir seviyeye taşıyacak bir karar alabilirsin. Bu karar, ilişkine yeni bir boyut kazandırabilir, hatta seni nikah masasına götürebilir. Öte yandan eğer bekarsan, kalbinin sesini dinlemelisin. Çünkü aşkı bulmak üzeresin, üstelik hiç beklemediğin bir anda. Lakin bu sıra dışı yakınlaşma kalıcı bir birlikteliği müjdelemiyor olabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…