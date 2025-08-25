26 Ağustos Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Venüs ve Uranüs'ün bir araya gelerek oluşturduğu altmışlık açı, seni adeta bir romantizm tufanına sürükleyecek. Bu, sıradanın ötesinde, adeta bir rüzgar gibi hayatına girecek bir romantizm olacak. Partnerinle aranda heyecan verici bir yenilik, belki de daha önce hiç düşünmediğin bir değişiklik gündeme gelebilir. Bu değişiklik, ilişkini bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Kim bilir, belki de bu karar, ilişkine yeni bir boyut kazandırabilir, hatta seni nikah masasına kadar götürebilir.

Öte yandan eğer yalnızsan ve aşkı arıyorsan, kalbinin sesini dinlemelisin. Çünkü aşk, tam da hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabilir. Ancak burada bir uyarıda bulunmakta fayda var: Bu sıra dışı yakınlaşma, kalıcı bir birlikteliği müjdelemiyor olabilir. Yani, bu romantik rüzgarın etkisiyle kalıcı bir ilişkiye adım atmayı düşünüyorsan, bir kez daha düşünmeni öneririz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…