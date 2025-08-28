29 Ağustos Cuma Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün evrenin seninle uyum içinde dans ettiği bir gün. Uranüs-Neptün altmışlığı, seni hem bedensel hem de zihinsel anlamda adeta bir simetriye taşıyor. Dün hissettiğin o ufak tefek dengesizlikler, bugün yerini huzur dolu, rahatlatıcı bir enerjiye bırakıyor. Kendini nasıl mı hissedeceksin? Adeta bir kuş gibi hafif ve özgür!

Bedenini ve zihnini bir uyum içinde hareket ettirmek istersen, yoga, pilates veya dans gibi aktiviteler tam sana göre. Bu aktivitelerle kendini adeta bir nehir gibi akışa bırakacak, bedeninle zihninin bir bütün olduğunu hissedeceksin. Ama, daha bitmedi! Ruhunu besleyecek, seni sen yapan sanatsal uğraşların da bugün sana ilaç gibi gelecek. Belki bir resim yapabilir, belki de bir şiir yazabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…