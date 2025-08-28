onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
29 Ağustos Cuma Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
29 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ağustos Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün evrenin seninle uyum içinde dans ettiği bir gün. Uranüs-Neptün altmışlığı, seni hem bedensel hem de zihinsel anlamda adeta bir simetriye taşıyor. Dün hissettiğin o ufak tefek dengesizlikler, bugün yerini huzur dolu, rahatlatıcı bir enerjiye bırakıyor. Kendini nasıl mı hissedeceksin? Adeta bir kuş gibi hafif ve özgür!

Bedenini ve zihnini bir uyum içinde hareket ettirmek istersen, yoga, pilates veya dans gibi aktiviteler tam sana göre. Bu aktivitelerle kendini adeta bir nehir gibi akışa bırakacak, bedeninle zihninin bir bütün olduğunu hissedeceksin. Ama, daha bitmedi! Ruhunu besleyecek, seni sen yapan sanatsal uğraşların da bugün sana ilaç gibi gelecek. Belki bir resim yapabilir, belki de bir şiir yazabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Terazi burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın