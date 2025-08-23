onedio
Terazi Burcu
24 Ağustos Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
24 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ağustos Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde hareketlilik var! Güneş ile Uranüs arasında oluşan kare açı, sinir sistemini biraz zorlayabilir. Bu enerji dalgası, ani stres yüklenmeleri ile bedenini yorgun düşürebilir. Belki de kaslarında gerginlikler hissedebilirsin ya da baş ağrıları ile karşı karşıya kalabilirsin.

Pazar gününü bu enerji dalgalarından korunarak geçirmen senin için en iyisi olacak. Belki biraz sakin aktivitelerle gününü geçirebilirsin. Belki bir kitap okuyabilir, belki de bir yürüyüş yapabilirsin. Hafif bir müzik dinlemek de bu enerjiyi dengede tutmana yardımcı olabilir. Belki de biraz yoga veya esneme hareketleri yaparak, bedenini ve ruhunu rahatlatabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

