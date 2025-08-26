27 Ağustos Çarşamba Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında belirsizliklerin sona erdiği bir gün seni bekliyor. Gökyüzünde Venüs ile Neptün arasında oluşan güçlü enerji çekimi, partnerinle arandaki bazı karmaşık sorunları çözme fırsatı sunuyor. Bugüne kadar belki de açıkça konuşamadığın, belki de çözüm bulamadığın bu sorunları net bir şekilde konuşabileceğin bir gün seni bekliyor.

Bu enerji çekimi sayesinde ilişkindeki belirsizlikler yerini netliğe bırakacak ve taşlar yerli yerine oturacak. İlişkin huzur dolu bir düzene kavuşacak. Ancak bu süreçte sabırlı olman gerektiğini unutma. Beklentilerin ve belirsizliklerin sis perdesi hemen kalkmayabilir. Ancak zamanla ve sabırla bu sis perdesi kalkacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…