31 Ağustos Pazar Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kalbinin ritmi biraz hızlanacak! Çünkü paylaşma ve sevdiğin kişiyle daha fazla zaman geçirme arzun tavan yapacak. Eşin veya sevgilinle romantik bir akşam yemeği planlayabilir, belki de birlikte kahve keyfi yapabilirsin. Geleceğe dair hayallerini paylaşabilir, ilişkini daha da sağlamlaştıracak önemli kararlar alabilirsin. Kim bilir, belki birlikte bir tatil planı yapabilir, belki de birlikte yeni bir hobi edinebilirsin. Dans dersleri, yemek kursları ya da belki de bir yoga sınıfı... Seçenekler sonsuz!

Bekar Terazi burçları, siz de bugünü boş geçmeyin! Arkadaş çevrenden gelecek sürpriz bir tanışma, kalbini hızlandırabilir. Belki de uzun zamandır beklediğiniz o özel kişi, tam da beklenmedik bir anda karşına çıkabilir. Belki bir kafede, belki bir kitapçıda... Kim bilir? Bu yüzden gözlerini ve kalbini açık tutmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…