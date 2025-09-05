6 Eylül Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gezegenlerin hareketleri hayatını etkileyebilir. Uranüs retrosunun etkisi altında, özellikle de finansal konular ön plana çıkabilir. Hafta sonunu dinlenerek geçirememene neden olacak borçlar, yatırımlar ve krediler gündeminde yer alabilir. Belki eski bir maddi anlaşmayı tekrar gözden geçirme zamanı gelmiştir ya da beklediğin bir ödeme nihayet kapını çalar.

İşte bu süreç, geçmişin gölgesinden kurtulmanın ve geleceğe adım atmanın zamanı olduğunu hatırlatıyor. Tam da bu noktada maddi bağımsızlığını elde etmek için elini taşın altına koymalısın. Belki biraz risk almalı, belki de geleceğini farklı bir şekilde inşa etmek için kendi sınırlarını zorlamalısın. Yeni bir aramaya, kariyer hedeflerini değiştirmeye de odaklan deriz. Zira, kazanma döngüsüne girmişken, daha fazlasını elde etmekten zarar gelmez.

Aşk hayatında ise Uranüs retrosu, derinlerde yatan duyguları yüzeye çıkarabilir. Belki partnerinle uzun zamandır konuşmadığın, belki göz ardı ettiğin bazı konular bugün masaya yatırılabilir. Şimdi bu konuları ele alma ve çözüm yolu bulma zamanı. Aynı zamanda eteğindeki taşları dökmeli ve üzüldüğün konuları da açıkça ifade ederek kendine özgür bir alan açmalısın. Gelelim bekar Terazi burçlarına, beklenmedik bir yakınlaşma ve tutkulu bir ilişki seni bekliyor. Ama buna aşk demesek iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…