4 Eylül Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça hareketli ve dolu dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünde oluşan Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü üçgeni, kariyerinde adeta bir fırsatlar kapısı açıyor. İş hayatında yeni iş birlikleri, kadersel bağlantılar ve beklenmedik desteklerin rüzgarı arkana almanı sağlayabilir.

Projelerini bir adım öne çıkarmak için bu enerjiden yararlanabilirsin. Aynı zamanda Ay ile Chiron karesinin etkisiyle de geçmişten kalan ve henüz tamamlanmayan işlerde başarı elde edebilirsin. Kısacası bu dönemde hem eskiyi modernize edebilir, hem de teknoloji gibi yenilikçi yaklaşımlarla yepyeni projelere imza atabilir ve bolca kazanabilirsin.

Aşk hayatında da bugün hareketli saatler seni bekliyor. Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü üçgeni, partnerinle arandaki ilişkinde önemli ve anlamlı bir adım atma fırsatı sunuyor. Bu enerjiyi kullanarak, partnerinle arandaki bağları daha da güçlendirebilirsin. Küçük tartışmaları geride bırakıp birlikte bir düzen kurmayı hayal edebilirsin. Öte yandan eğer bekarsan, bir an önce zihninden geçmişi atmalısın. Artık yeni tanışmalar çok daha umut verici olacak, yeter ki sen de bunu canı gönülden iste! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…