30 Ağustos Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün işlerin ve projelerin tüm detaylarına dikkat etmek, başarıya giden yolda kritik bir öneme sahip. Zira gökyüzünü enerjisi ile kaplayan Merkür ile Ketu kavuşumu, hırslarını uyandıracak gibi görünüyor. Mükemmeliyetçiliğin, hırsların ve heyecanınla ilerlemeye hazır olduğunu da fark edeceksin.

Şimdi ne istediğini bilerek iş hayatında reform yapmanın tam zamanı. Yeni hedefler, yeni fikirler ve projelerle bambaşka bir yol çizebilirsin kendine. Bir hayal kur ve gerçekleşmesi için bir an önce harekete geç. Adım adım başarıya ulaşacağın bu hafta sonu rakiplerin henüz fark etmeden istediğini alabilirsin.

Biraz da aşk konuşalım! Aşk hayatına baktığımızda ise bugün, bir dizi heyecan verici sürprizle karşılaşman muhtemel. Hiç beklemediğin bir teklif, ansızın gelen bir hediye veya plansız bir tatil aşkınıza renk katabilir. Onunla birlikte hayatın akışına kapılmaya hazırsın belli ki! Belki de evlilik planları yapmaya başlamanın da zamanı gelmiştir, ne dersin? Merkür ile Ketu'nun kavuşumunda bekar Teraziler ise bu kadar şanslı değil. Hayatına giren kişi ya da seni heyecanlandıran romantik adımlar yeterince samimi olmayabilir. Dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…