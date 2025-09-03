4 Eylül Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün seni heyecanlı ve hareketli bir gün bekliyor! Gökyüzündeki yıldızların konumu, Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü'nün oluşturduğu üçgen açı, aşk hayatında önemli ve anlamlı bir adım atma fırsatı sunuyor. Bu enerjiyi doğru bir şekilde kullanarak, partnerinle arandaki bağları daha da güçlendirebileceğini unutmamalısın. Küçük tartışmaları geride bırakıp partnerinle birlikte bir düzen kurmayı hayal etmek, belki de bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmanın yolu olabilir. Bu süreçte, birlikte geçirdiğin zamanın değerini anlamak ve birbirinizi daha iyi tanımak için ideal bir fırsat olacak.

Öte yandan eğer bekarsan, geçmişi zihninden atmanın tam zamanı! Yeni tanışmalar, yeni insanlarla kurulan bağlantılar çok daha umut verici olacak. Yeter ki sen de bu yeni başlangıçları canı gönülden iste. Geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimlerin, yeni ilişkilerin önünde bir engel olmasına ise izin verme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…