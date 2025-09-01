2 Eylül Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü senin için bir dizi sürprizlerle dolu. Merkür, Başak burcuna geçiş yapıyor ve bu, seni iç dünyanda bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuk, duygusal derinliklerin ve ruhsal farkındalığın artacağı bir macera olacak. Aşk hayatında ise bugün, duyguların daha sessiz ama derin bir şekilde yankılanacak.

Partnerinle arandaki iletişimde belki de daha önce hiç olmadığı kadar hassas olacaksın. Partnerin sana söyleyemediği, belki de söylemekten çekindiği şeyleri hissetme yeteneğin daha da güçlenecek. Bu, ilişkine yeni bir boyut, belki de daha önce hiç deneyimlemediğin bir derinlik kazandıracak. Tabii eğer yalnızsan, bu dönemde ruhunun derinliklerinde bir uyum hissedeceğin biri karşına çıkabilir. Bu kişi, belki de aradığın aşkın ta kendisi olabilir. Gözlerini ve kalbini açık tut, çünkü aşk her an karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…