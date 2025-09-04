5 Eylül Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün enerjik Mars ve genişleyici Jüpiter arasındaki kare açı seni öğrenme, keşfetme ve kendini geliştirme konularında harekete geçirme enerjisiyle dolup taşıyor. Kariyerinde yeni ufuklara yelken açmak, belki de uzak diyarlardaki bağlantılarla yeni iş birlikleri kurmak için içinde bir arzu uyanabilir. Ancak dikkat! Fazla hızlı hareket etmek ve aceleyle girişilen bir anlaşma, ilerleyen zamanlarda başını ağrıtabilir.

Bugün aynı zamanda, gökyüzü seni vizyonunu genişletmeye, hayallerini büyütmeye teşvik ediyor. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir eğitim programına katılmak, yeni bir yolculuğa çıkmak veya farklı bir iş sektörüne adım atmak gibi konuları gündemine alabilirsin. Cesaretini topla ve adım at!

Aşk hayatında ise uzak mesafelerle ilgili bir gelişme, kalbinde heyecan dalgaları yaratabilir. Yeni biriyle iletişimin yoğunlaşabilir ya da belki de partnerinle birlikte yeni bir seyahat planı yapabilirsin. Aman dikkat, Mars ve Jüpiter arasındaki güçlü çekim seni aldatmaya ve sınırları aşmaya da çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…