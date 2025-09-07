8 Eylül Pazartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, haftanın ilk gününe Ay, Satürn ve Neptün'ün gökyüzündeki dansı sayesinde aşk hayatında romantizm rüzgarları esiyor. Bu gezegenlerin oluşturduğu astrolojik transiti, aşk hayatını canlandırıyor ve partnerinle geçireceğin keyifli anlar, ilişkinin temelini daha da sağlamlaştırıyor. Belki sevgilinle birlikte lezzetli bir yemek, romantik bir film veya sıcak bir sohbet, ilişkine renk katacak ve bu özel bağı daha da güçlendirecek.

Öte yandan, eğer bekar bir Terazi burcuysan, bugün yeniliklerin kapını çalacağı bir gün olmayabilir. Ay'ın merkezindeki astrolojik transit, geçmişe dair anıları ve duyguları canlandırabilir. Eski aşkların hatıraları belki de bugün zihnini meşgul edecek. Peki eski aşıktan, yeni sevgili olur mu? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…