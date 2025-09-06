onedio
7 Eylül Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

7 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Eylül Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Dolunay'ın büyülü ışığı bel ve böbrek bölgelerine parıldıyor. Hatta seni biraz daha bu bölgelere odaklanmaya çağırıyor. Unutma, sağlıklı bir vücut için su hayati önem taşır. Bu nedenle, bugün su bardağını dolu tutman ve bol bol su tüketmen senin için önemli. Tuz ise, özellikle böbreklerin için pek de dost sayılmaz. 

Bel sağlığını korumak ve omurganı güçlendirmek için de esneme hareketleri ve hafif egzersizler mükemmel bir seçenek olabilir. Belki bir yoga matı üzerinde birkaç hareket yapmak ya da hafif bir yürüyüşe çıkmak tam da aradığın şey olabilir. Unutma, içsel dengeni koruduğunda, bedenin de sana aynı dengeyle karşılık verecek. Bu nedenle, hem bedeninle hem de ruhunla barışık olmayı ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

