7 Eylül Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Balık burcunda gerçekleşen Dolunay ve Ay Tutulması, iş hayatındaki günlük rutinin ve çalışma koşullarının gözden geçirilmesi gerektiğini işaret ediyor. Uzun süredir üzerinde yoğunlaştığın ve seni yoran bir iş düzeni ya da çalışma ortamında ortaya çıkan bir kriz durumu sonunda netleşiyor.

Bu durumda, iş arkadaşlarınla belki farklı yollara gitmen gerekebilir. Belki de üzerinde uzun zamandır çalıştığın bir projeyi sonuçlandırmanın zamanı gelmiştir. Ancak bu süreçte bedenini de göz ardı etmemen gerektiğini unutma, çünkü Dolunay sana iş ve yaşam dengesinin önemini hatırlatıyor.

Aşk hayatında ise Dolunay'ın etkisi seni daha duyarlı bir hale getiriyor. Küçük bir jest, beklenmedik bir mesaj ya da romantik bir karşılaşma, seni adeta bulutların üzerine çıkarabilir. Eğer bir ilişkin varsa, sevdiğin kişiyle günlük yaşamda daha fazla paylaşım yapman için fırsatlar doğabilir. Belki birlikte yeni bir hobi edinir, belki de birlikte yeni bir yer keşfedersiniz. Dolunay'ın bu romantik enerjisi, aşk hayatına yeni bir soluk getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…